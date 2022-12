Turnier in London : Darts-WM: Van Gerwen festigt Favoritenrolle

Turnier in London

London Von diesem Auftritt war Darts-Star Michael van Gerwen selbst begeistert. Mit 107 Punkten im Durchschnitt und zwölf Aufnahmen mit der Höchstpunktzahl von 180 Zählern hatte der WM-Topfavorit auf der riesigen Bühne im Londoner Alexandra Palace eine exzellente Performance hingelegt.

„Das war ein phänomenales Match, aber es braucht zwei Spieler für so etwas, also Respekt an Mensur Suljovic. Meine Scoringpower war fantastisch, das war entscheidend“, sagte van Gerwen nach dem 4:2-Sieg über den Österreicher Suljovic. Es war für viele das bisher beste Spiel des Turniers.