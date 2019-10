Titelkämpfe in Göttingen : Darts-WM: Wright und Suljovic raus - Cross weiter

Göttingen Das Favoritenscheitern hat sich auch am zweiten Tag der Darts-Europameisterschaft in Göttingen fortgesetzt.

Indes hat der ehemalige Weltmeister Rob Cross als erster Profi das Viertelfinale erreicht. Der 29-Jährige mit dem Spitzname „The Voltage“ schlug in der Lokhalle seinen Landsmann Joe Cullen mit 10:7 und darf damit weiterhin auf seinen ersten EM-Titel hoffen. Der Weltranglistenzweite Cross ist bei dem Turnier nur an Position neun gesetzt, weil er auf der European Tour mit vielen Stationen in Deutschland nicht so viel Preisgeld eingespielt hat.

Nachdem sämtliche deutsche Profis um Top-Spieler Max Hopp die Qualifikation für die EM verpasst hatten, waren die ersten beiden Sessions in Göttingen nur spärlich besucht. Sowohl am Donnerstagabend als auch am Freitagnachmittag waren jeweils nur 300 Zuschauer in der Halle. Im Vorjahr waren es bei der EM in der Westfalenhalle in Dortmund an vier Turniertagen insgesamt über 25.000 Fans gewesen.