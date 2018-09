später lesen Überblick Das bringt der letzte Tag der Ruder-WM FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Am Ende der Ruder-WM stehen die Höhepunkte in den Königsdisziplinen Einer und Achter an. In beiden Endläufen darf der DRV auf eine Medaille hoffen. Darüber hinaus sind Deutsche in zwei weiteren Finalläufen vertreten. dpa