Tag zwölf im Alexandra Palace : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

London „The German Giant“ tritt wieder an! Gabriel Clemens will nach dem Coup gegen Weltmeister Wright eine weitere WM-Runde überstehen. Topfavorit van Gerwen hat bislang noch gar keine Schwäche gezeigt.

Schlussspurt in der dritten Runde und Startschuss für das Achtelfinale.

Tag zwölf hätte bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ohnehin genug Brisanz, doch unter den sechs Spielen (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) ist auch das erste WM-Achtelfinale eines Deutschen in der Geschichte des Turniers.

Als Weltmeister-Besieger ist Gabriel Clemens in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt. Als erster deutscher WM-Achtelfinalist wartet am heutigen Dienstag (20.15 Uhr) die nächste große Bewährungsprobe: Der Saarländer trifft nach dem 4:3-Drama gegen den Schotten Peter Wright nun auf Krzysztof Ratajski aus Polen und könnte ins Viertelfinale einziehen, das am Neujahrstag ausgetragen wird.