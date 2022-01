Weltmeisterschaft in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Weltmeisterschaft in London

London Finale im Alexandra Palace. Jetzt geht es um 500.000 Pfund und die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy. Ein Engländer und ein Schotte kämpfen darum, wer Nachfolger von Gerwyn Price aus Wales wird.

Das große Finale

„Bully Boy“ Smith gegen „Snakebite“ Wright. Die beiden besten Spieler des Turniers haben auch das Endspiel erreicht. Von den 31 bisherigen Duellen konnte der leichte Finalfavorit Wright 18 gewinnen, elf gingen an Smith, zwei endeten Remis. Für den 51 Jahre alten Schotten geht es um den zweiten WM-Titel nach 2020. Smith hingegen hat noch überhaupt keine große Trophäe erobert. In der Weltrangliste könnte Wright ganz nah an Primus Price heranrücken. Gewinnt Smith, wäre er die Nummer drei hinter Price und Wright.