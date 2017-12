später lesen Seine letzte WM Das liebe Geld und der Dschungel: Darts-Held Taylor tritt ab FOTO: Lisa Ducret FOTO: Lisa Ducret Teilen

Phil Taylor runzelt die Stirn und grübelt. Jahrelang war sein Name die Antwort auf beinahe jede Frage zum Darts-Sport. Doch nun gerät der 57-Jährige in Verlegenheit. Er muss überlegen, bevor ihm einfällt, was man beim Darts eigentlich noch besser machen könnte. Von Patrick Reichardt, dpa