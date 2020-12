WM in London : Das ungelöste Darts-Versprechen: Hopp nimmt nächsten Anlauf

London Kein deutscher Darts-Spieler ist so bekannt wie Max Hopp. Der Hesse zählt seit Jahren zur erweiterten Weltspitze und formuliert bewusst die höchsten Ziele. Für den ganz großen Traum WM-Sieg hat er nach eigener Hoffnung noch viele Jahre Zeit.

Dieser vollbringt das Kunststück, „Routinier und Youngster zugleich“ zu sein, wie er selbst beschreibt. Wenn der Hesse Hopp am Mittwoch (19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen Australiens Außenseiter Gordon Mathers in sein bereits achtes WM-Turnier startet, gehört er mit 24 Jahren immer noch zu den Jüngeren im Feld. Auf den großen Erfolg wartet Hopp im Londoner Alexandra Palace aber noch, über die dritte Runde kam er bislang nie hinaus.

Der eloquente Hopp weiß um das große Interesse und Potenzial des Darts-Sports in Deutschland. Selbstbewusst hat er immer wieder gesagt, sein Ziel sei eines Tages der WM-Titel. Was bislang als ungelöstes Pfeile-Versprechen gilt, sieht Hopp als Langzeitaufgabe. „Es ist leider heutzutage schade, dass du als junger Sportler nicht deine Ziele äußern kannst. Ich bleibe dabei, dass ich einmal Weltmeister werden möchte. Diesen Traum haben ganz, ganz viele. Man muss diesen Traum haben“, sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur.

Was aber auffällt: Hopps Entwicklung ist nicht stringent. Im Jahr 2018 hatte er sein erstes European-Tour-Turnier gewonnen und war ins EM-Halbfinale eingezogen. In der Weltrangliste schaffte er es 2019 sogar in die Top 25. Das alles hat der deutsche Hoffnungsträger im Corona-Jahr eingebüßt. Er ist nicht mehr in den Top 32 der Rangliste und hat demnach auch kein Freilos zum WM-Start. „Es hätte besser laufen können“, fasst Hopp sein Jahr zusammen. Das Turnier im „Ally Pally“ biete nun aber die Chance, das schwierige Jahr „mit einem Highlight zu krönen“.