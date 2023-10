Turn-Star Dauser mit WM-Gold im Olympia-Modus

Nach neun Tagen mit vier harten Wettkämpfen will sich Dauser zu Hause in Halle/Saale ein wenig Ruhe gönnen. „Ich freue mich, dass ich mich dann auf die Couch setzen kann mit meiner Medaille um den Hals und die dann an mein Medaillen-Board hänge“, kündigte er an. Nach einigen Terminen unter anderem mit Ehrungen beginnt für den Sportsoldaten am nächsten Montag ein vierwöchiger Lehrgang, an dessen Ende er Feldwebel werden möchte.