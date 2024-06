Turnen-DM Dausers kleiner Abschied mit Titel - Jung-Star Kevric glänzt

„Das Größte und das Erste, was ich sagen muss, ist, ich danke Gott dafür, dass er mir die Kraft gegeben hat, die letzten Jahre zu überstehen und hier immer noch stehen und turnen zu können“, sagte der als „Hero de Janeiro“ berühmt gewordene Toba. Familie, Trainer und Freunde hätten mehr an ihn geglaubt als er selbst an sich. „Man ist immer nur so stark wie die Menschen, die dahinterstehen.“ Beim Titelgewinn am Reck mit 14,475 Punkten bot er noch eigener Aussage „die gelungenste, die beste Übung“ seit EM-Silber an diesem Gerät 2021 in Basel.