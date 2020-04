Für CS:GO, SC2 und WC3 : Deal: ESL und DreamHack künftig exklusiv auf Twitch

Auch die englischen Streams der ESL One Cologne werden künftig exklusiv auf Twitch zu sehen sein. Foto: Marius Becker/dpa

Köln/Kopenhagen Die englischsprachigen Übertragungen von Events der ESL und der DreamHack werden künftig exklusiv auf der Streamingplattform Twitch übertragen. Wie die ESL mitteilte, läuft der Vertrag bis 2022.

Dies bedeute, dass alle englischen Streams zu Turnieren der ESL Pro Tour in Counter-Strike, Starcraft 2 und Warcraft 3 - darunter Wettkampfformate wie die ESL Pro League, ESL One, Intel Extreme Masters, DreamHack Masters und DreamHack Open - in den Jahren 2021 und 2022 nur auf Twitch zu sehen sein werden.