Budapest Degenfechterin Alexandra Ndolo steht bei der WM in Budapest in der Runde der besten 32.

Die 32-Jährige, die als einzige Degenspezialistin des Deutschen Fechter-Bundes in der Hauptrunde antritt, gewann ihr erstes K.o.-Gefecht gegen die Ukrainerin Dschoan Fejbi Beschura mit 15:7. In der nächsten Runde trifft die Bronze-Gewinnerin der Heim-EM in Düsseldorf auf die amtierende Weltmeisterin Mara Navarria aus Italien.