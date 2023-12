Porträt „Das ist schon eine Art Ritterschlag für mich“

Sportfreunde kennen ihn vor allem als Moderator des „Aktuellen Sportstudios“ im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). Am kommen Sonntagabend, 17. Dezember, werden sie den Mann, der am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun eine, wie er selbst sagt, „ganze tolle Schulzeit“ verbracht und dort auch 1995 sein Abitur abgelegt hat, im „feinsten Zwirn“ auf der Bühne des Bénazet-Saales im Kurhaus von Baden-Baden erleben.