EM-Entschädigung : Deutsche Beach-Duos in Moskau im kleinen Finale

Moskau Die deutschen Beachvolleyball-Aufsteiger Julius Thole und Clemens Wickler können auf der Welttour ihre nächste Medaille gewinnen. Das Hamburger Duo steht beim Welttour-Turnier in Moskau genauso wie das Stuttgarter Damenteam Karla Borger und Julia Sude im kleinen Finale um Platz drei.

Für Thole/Wickler wäre es der erste Podiumsplatz nach der überraschenden Silbermedaille bei der Heim-WM Anfang Juli. Borger/Sude hatten in diesem Jahr beim Drei-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur schon einen dritten Rang erkämpft. Beim Vier-Sterne-Event in Moskau gibt es jedoch mehr Weltranglistenpunkte zu gewinnen, die in der Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 zählen.