Turnier in Lettland : Deutsche Damen makellos bei Beachvolleyball-EM

Turnier in Lettland

Sandra Ittlinger (r) und Chantal Laboureur zogen in die Runde der besten 16 ein. Foto: Frank Molter/dpa

Jurmala Die deutschen Beachvolleyball-Damen zeigen sich bei der EM in Lettland von der wetterbedingten Pause und einem neuen Veranstaltungsort unbeeindruckt. Alle vier Duos stehen in der Runde der besten 16. Die Männer kämpfen noch.

Alle vier deutschen Damen-Teams haben die Vorrunde der Beachvolleyball-Europameisterschaften in Lettland überstanden.

Die deutschen Meisterinnen Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur zogen mit einem 2:0 (21:14, 21:19) in der K.o.-Runde gegen die Spanierinnen Amaranta Fernández Navarro und Angela Lobato Herrero in die Runde der besten 16 Teams ein. Dort treffen sie nun auf Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch, die sich bereits am Vortag auf direktem Weg für die zweite K.o.-Runde qualifiziert hatten.