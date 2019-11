Qualifikationsrunde : Deutsche Darts-Spieler vor WM-Chance - Ziel London

Will zur Darts-WM nach London: Robert Marijanovic. Foto: Mark Kerton/PA Wire/dpa.

Hildesheim Die deutschen Darts-Spieler kämpfen an diesem Sonntag in Hildesheim um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in London.

Nach den beiden Profis Max Hopp und Gabriel Clemens, die ihr Ticket für den Alexandra Palace über die Weltrangliste lösten, wird ein dritter Deutscher über den Titelgewinn bei der sogenannten Super League Darts nach London reisen dürfen. Als Favorit gilt Martin Schindler, er ist im verbliebenen Feld der einzige Darts-Profi im Hauptberuf.