Ringen : Deutsche Freistilringer verpassen Olympia-Tickets

Sofia Die deutschen Freistilringer haben den Kampf um weitere Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio verloren.

Das Quartett des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) schied beim weltweiten Qualifikationsturnier in Sofia frühzeitig aus. Für Niklas Stechele war in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm ebenso im Achtelfinale Endstation wie für Ahmed Dudarov in der 86-Kilogramm-Klasse und Erik Thiele im 97-Kilogramm-Limit. Alexander Semisorow (65 kg) verlor bereits eine Runde zuvor.

Bei dem Ausscheidungsevent in Bulgarien werden die letzten Startplätze für die Spiele in Japan vergeben. Nur die beiden Finalisten jeder Gewichtsklasse erhalten Tickets für Tokio. Nach den Freistilern gehen am Freitag die Frauen auf die Matte; darunter die EM-Dritte Annika Wendle (53 kg) und drei weitere Deutsche. Am Samstag sind dann die Griechisch-Römisch-Athleten gefordert.