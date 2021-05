EM in Budapest : Deutsche Freiwasserschwimmerinnen auf Rängen fünf und sieben

EM in Budapest

Schwamm in Budapest über 5 Kilometer auf Platz fünf: Leonie Beck. Foto: Axel Heimken/dpa

Budapest Die deutschen Freiwasserschwimmerinnen sind mit vorderen Platzierungen, aber ohne Medaille in die Europameisterschaften in Ungarn gestartet.

Gold gewann die Niederländerin Sharon van Rouwendaal, die in 58:45,2 Minuten ihren Titel erfolgreich verteidigte. Silber ging an die Italienerin Giulia Gabbrielleschi, Bronze holte die Französin Oceane Cassignol. Bei der vergangenen EM 2018 in Glasgow hatte die 23 Jahre alte Würzburgerin Beck die Silbermedaille gewonnen. Diesmal fehlten ihr knapp sechs Sekunden auf Edelmetall.