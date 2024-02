Hallenhockey Deutsche Herren im Finale der Europameisterschaft

Die Mannschaft von Trainer Rein van Eijk gewann bei der EM in Leuven den Halbfinalkrimi gegen Gastgeber Belgien mit 5:4 und trifft damit im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr) auf Österreich oder Polen. Die Treffer für die DHB-Auswahl, die bei der Endrunde ohne ihre aktuellen A-Nationalspieler antritt, erzielten Constantin Staib (2), Erik Kleinlein, Adrian Lehmann-Richter und Henrik Mertgens, dem der Siegtreffer in letzter Minute gelang.