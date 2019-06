FIH Pro League : Deutsche Hockey-Damen bezwingen Belgien

Xavier Reckinger holte mit den Hockey-Damen einen Sieg gegen Belgien. Foto: Andreas Gebert.

Krefeld Die deutschen Hockey-Damen haben in der FIH Pro League ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Olympia-Dritte gewann in Krefeld mit 2:1 (0:1) gegen Belgien.

Den Siegtreffer erzielte Pia Maertens (56. Minute) in der Schlussphase. Zuvor hatte Nike Lorenz (51.) in ihrem 100. Länderspiel die frühe Gästeführung durch Ambre Ballenghien (4.) ausgeglichen.