0:2 gegen die Niederlande : Deutsche Hockey-Damen verlieren EM-Finale

Antwerpen Die deutschen Hockey-Damen haben bei der Europameisterschaft in Antwerpen den Titel und die angepeilte direkte Olympia-Qualifikation verpasst.

Nichtsdestotrotz muss sich sein Team nun genau wie die DHB-Herren das Tokio-Ticket erst Anfang November in der Olympia-Qualifikation in Mönchengladbach erkämpfen. Die Herren beendeten ihre EM am Samstag nach einem 0:4 (0:1) im Spiel um Platz drei gegen die Niederlande als Vierter und bleiben damit auch im dritten Jahr in Serie unter Bundestrainer Stefan Kermas ohne Medaille.