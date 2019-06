Gastgeber Niederlande : Deutsche Hockey-Damen verpassen Endspiel der Pro League

Amsterdam Die deutschen Hockey-Damen haben beim Finalturnier der neu geschaffenen Pro League das Endspiel verpasst.

Im Halbfinale verlor die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger in Amsterdam trotz einer überzeugenden Leistung am Ende gegen den favorisierten Gastgeber Niederlande knapp 1:2 (1:0). Rebecca Grote (14. Minute) brachte das DHB-Team in Führung, doch Frederique Matla (52.) und Lidewij Welten (56.) drehten in der Schlussphase noch die Begegnung zugunsten der Gastgeberinnen.