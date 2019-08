EM in Antwerpen : Deutsche Hockey-Herren verpassen erneut das EM-Podium

Antwerpen Die deutschen Hockey-Herren haben auch bei der Europameisterschaft in Antwerpen eine Medaille verpasst. Der Olympia-Dritte verlor im Spiel um Bronze mit 0:4 (0:1) gegen die Niederlande und beendet damit nach 2017 erstmals eine weitere EM-Auflage ohne Podiumsplatzierung.

Bjorn Kellerman (19. Minute) hatte den Titelverteidiger in Führung gebracht. Im Anschluss scheiterten Lukas Windfeder (22.) und Florian Fuchs (22./28.) mit ihren Strafeckenversuchen am niederländischen Keeper Sam van der Ven.

Durch die erneute Niederlage missglückte zudem die angepeilte Revanche für das 2:3 in der Vorrunde. Die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 hatte das Team von Bundestrainer Stefan Kermas bereits am Donnerstag durch das 2:3-Aus im Halbfinale gegen Gastgeber Belgien verspielt. Nun muss sich der Weltranglisten-Siebte Anfang November in zwei Qualifikationsduellen in Mönchengladbach behaupten, um das Ticket nach Tokio noch zu lösen.