Pro League : Deutsche Hockey-Teams mit Sieg und Niederlage gegen Belgien

Düsseldorf Die deutschen Hockey-Teams sind mit einem glatten Sieg und einer klaren Niederlage gegen Belgien aus der Corona-Pause gekommen.

Nach gut siebenmonatiger Länderspielabstinenz folgte in der FIH-Pro-League auf den hochverdienten 2:0 (0:0)-Erfolg der DHB-Damen ein jedoch etwas zu hoch ausgefallener 1:6 (0:1)-Rückschlag der Herren gegen den abgebrühten Welt- und Europameister aus dem Nachbarland. Am Mittwoch (15.30/18.00 Uhr) treten beide DHB-Teams in dem hochkarätigen Wettbewerb in Düsseldorf erneut gegen Belgien an.