Deutsche Hockey-Teams vorzeitig im Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Damen haben bei der Hallen-WM in Berlin vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Beim souveränen 6:0 (2:0) über die Ukraine feierten die Gastgeberinnen in ihrem dritten Gruppenspiel den dritten Sieg und stehen damit bereits sicher in der K.o.-Phase. dpa