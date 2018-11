später lesen Deutsche in der NHL Draisaitl bleibt bei Oilers-Niederlage unauffällig - deutsche Torhüter überzeugen FOTO: dpa / Jae C. Hong FOTO: dpa / Jae C. Hong Teilen

So richtig kommen die Edmonton Oilers in der NHL nicht in Fahrt. bei der Niederlage gegen die Anaheim Ducks erwischte auch der Deutsche Leon Draisaitl einen schlechten Tag. Besser lief es für die deutschen Keeper in der NHL.