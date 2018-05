Deutsche Männer gewinnen letztes Gruppenspiel bei WM

Das deutsche Tischtennis-Team hat bei der Mannschafts-WM im schwedischen Halmstad auch sein fünftes und letztes Vorrunden-Spiel gewonnen. dpa

In einer Neuauflage des EM-Halbfinals von 2017 siegten Dimitrij Ovtcharov, Bastian Steger und Ruwen Filus am Mittwochabend mit 3:2 gegen Slowenien. Die deutsche Mannschaft stand schon vor dieser Partie als Gruppensieger fest und darf deshalb das Achtelfinale am Donnerstag überspringen.

Bundestrainer Jörg Roßkopf schonte den am Oberschenkel verletzten Patrick Franziska sowie den Weltranglisten-Zweiten Timo Boll für das Viertelfinale am Freitag. Die Einzelsiege für das deutsche Team fuhren deshalb zweimal Ruwen Filus vom TTC Fulda-Maberzell sowie der zum ersten Mal bei dieser WM eingesetzte Bastian Steger von Werder Bremen ein. Ovtcharov kassierte dagegen seine erste Niederlage in der Halmstad Arena und verlor gegen Darko Jorgic in 1:3 Sätzen.

Die Mannschafts-WM

Die deutschen WM-Teams

Der deutsche WM-Spielplan

Alle Weltmeister seit 1926