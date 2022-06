Para-WM : Deutsche Para-Schwimmer beenden WM mit 14 Medaillen

Berlin Das deutsche Schwimm-Team hat bei den Para-Weltmeisterschaften auf Madeira 14 Medaillen geholt - davon viermal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze.

Am siebten und letzten Wettkampftag gab es noch drei Medaillen für das deutsche Team. Tanja Scholz holte über 200 Meter Freistil in der Startklasse S4 Gold, Denise Grahl schwamm über 100 Meter Freistil (S7) zu Bronze. Auch Josia Topf wurde in seiner Klasse (S3) über 100 Meter Freistil Dritte.