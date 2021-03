Qualifikation in Budapest : Deutsche Ringer bejubeln siebtes Olympia-Ticket

Budapest Nach Gennadij Cudinovic schafft in Budapest auch Etienne Kinsinger den Sprung zu Olympia. Schon jetzt hat das deutsche Ringer-Team so viele Startplätze wie 2016 - und ist sogar einen Schritt weiter.

Im letzten Moment hatte Griechisch-Römisch-Athlet Etienne Kinsinger noch den Sprung zu Olympia geschafft. Mit einem spektakulären Angriff wenige Sekunden vor dem Ende drehte er beim europäischen Quali-Turnier in Budapest das Halbfinale der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gegen den Aserbaidschaner Murad Mammadov noch zu seinen Gunsten und löste so das Ticket nach Tokio.

Es ist das insgesamt siebte für den Deutschen Ringer-Bund (DRB). Genauso viele waren es auch bei den Spielen 2016 in Rio. Anders als damals werden die Deutschen in Japan aber in allen drei Stilarten vertreten sein, nicht nur bei den Frauen und Greco-Kämpfern. Denn neben Kinsinger hatte sich in Budapest auch schon Freistiler Gennadij Cudinovic in der Klasse bis 125 Kilogramm für den Saisonhöhepunkt im Sommer qualifiziert. „Das spricht für den Bomben-Job unseres Trainerteams“, sagte Zamanduridis und bilanzierte nach dem Wochenende in der ungarischen Hauptstadt: „Wir sind hochzufrieden.“