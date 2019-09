Europameisterschaft : Deutsche Tischtennis-Teams erreichen Viertelfinale

Nantes Die beiden deutschen Tischtennis-Teams haben bei den Mannschafts-Europameisterschaften mühelos die K.o.-Phase erreicht.

Das besonders stark besetzte Herren-Team mit Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska gewann in Nantes sein entscheidendes Vorrunden-Spiel gegen Russland mit 3:0 und trifft jetzt am Freitag im Viertelfinale auf Slowenien. Die deutschen Frauen mit Han Ying, Petrissa Solja und Nina Mittelham sicherten sich den Gruppensieg durch ein 3:0 gegen Italien und müssen jetzt am Freitag in der Runde der besten Acht gegen Portugal ran.