Doppelsieg bei Team-EM : Deutsche Tischtennis-Teams feiern „Wunder von Cluj“

Cluj-Napoca Beide deutschen Tischtennis-Teams waren ohne ihre bekanntesten Namen zu dieser Mannschafts-EM gereist. Und beide gewannen am Ende in Rumänien den Titel.

Auch ohne bekannte Namen wie Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Petrissa Solja haben beide deutschen Nationalmannschaften in Rumänien jeweils die Mannschafts-Europameisterschaft im Tischtennis gewonnen. Rein statistisch betrachtet war das 3:1 gegen Russland bereits der neunte Final-Erfolg der Männer bei einer Team-EM. Die Frauen holten den Titel durch ihren 3:1-Sieg gegen die Topfavoritinnen aus Rumänien ebenfalls schon zum achten Mal. Doch noch nie in der Geschichte des Deutschen Tischtennis-Bundes gelang ein solcher Erfolg nahezu ohne die komplette Stammbesetzung.

„Das Wunder von Cluj“, titelte der DTTB auf seiner Internetseite. Doch so groß die Freude bei den Deutschen war, so ernüchternd ist dieses Signal für die anderen europäischen Nationen. Zum ersten Mal seit 1996 wurde eine Team-EM ausgespielt, bei der wegen der vielen Termine in diesem Jahr weder der Rekord-Europameister Boll noch der Olympia-Dritte Ovtcharov dabei waren. Nutzen konnten diese Gelegenheit aber weder die favorisierten Schweden, noch der Halbfinal-Gegner Dänemark oder die jungen Russen. Im Gegenteil: Patrick Franziska (Saarbrücken) und Nina Mittelham (Berlin) führten ihre Teams zum zweiten großen Erfolg nach ihren persönlichen Erfolgen beim europäischen Top-16-Turnier zwei Wochen zuvor.