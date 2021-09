Gegen starke Italiener : Deutsche Volleyballer peilen EM-Halbfinale an

Ostrau Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes trifft in der Runde der besten Acht auf Italien. Bundestrainer Andrea Giani steht dann an der Seitenlinie einem früheren Weltmeisterkollegen gegenüber.

„Wer will nicht gegen Italien gewinnen?“, fragte Starspieler Georg Grozer rhetorisch bei einer Online-Pressekonferenz vor dem Viertelfinale gegen die Südeuropäer am Mittwoch (16.00 Uhr/Sport1+) im tschechischen Ostrau (Ostrava).

Wie schwer das für den EM-Zweiten von 2017 werden könnte, zeigt ein Blick in die Statistik: Olympia-Viertelfinalist Italien hat im gesamten Turnier bislang nur zwei Sätze abgegeben. „Das Besondere an der Mannschaft ist der Coach“, sagte Bundestrainer Andrea Giani. Seit der frühere Weltklasse-Zuspieler Ferdinando De Giorgi nach den Spielen in Tokio im August die Squadra Azzurra übernahm, „haben die Italiener die Art, wie sie den Ball behandeln, deutlich verändert“.

Der 51-Jährige kündigte an, dabei auf die gleiche Formation setzen zu wollen wie beim mit 3:1 zuvor gewonnenen Achtelfinale gegen Bulgarien. Auf Außen bekommt damit erneut der 25 Jahre alte Moritz Karlitzek den Vorzug gegenüber dem sechs Jahre älteren Kapitän Christian Fromm. „Er ist der schnellste Aufschläger im Angriff und hat auch in der Offensive eine hohe Effizienz“, erklärte Giani, der den gebürtigen Hammelburger in der vergangenen Saison auch bei seinem Club in Modena betreut hatte.