Nationenliga : Deutsche Volleyballer unterliegen Russland

Das Team von Bundestrainer Andrea Giani hat auch gegen Russland verloren. Foto: Andreas Gora/dpa

Rimini Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in ihre letzte Woche in der Nationenliga gestartet. Die Mannschaft von Nationalcoach Andrea Giani unterlag in Rimini gegen Russland mit 1:3 (18:25, 18:25, 25:23, 15:25).