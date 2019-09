Umzug bei EM : Deutsche Volleyballer wollen endlich ersten Sieg

Brüssel Nach dem EM-Fehlstart mit zwei Niederlagen sind die deutschen Volleyballer in ihren nächsten Spielort gereist.

In Antwerpen hat der enttäuschend gestartete Vize-Europameister von 2017 einen spielfreien Tag, ehe am Montag (17.30 Uhr/Sport1+) gegen Österreich der erste Sieg bei der Endrunde gelingen soll. „Der Hallenwechsel wird uns vielleicht gut tun“, sagte Außenangreifer Ruben Schott nach den beiden Niederlagen in Gruppe B gegen Serbien (0:3) und Co-Gastgeber Belgien (2:3) in Brüssel.