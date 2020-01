Endspiel mit Brisanz : Deutsche Volleyballerinnen greifen nach Olympia

Apeldoorn Es fehlt nur noch ein Sieg! Die deutschen Volleyballerinnen stehen kurz vor der Olympia-Qualifikation. Im Finale in den Niederlanden wartet die Türkei. Es ist ein Endspiel mit Brisanz.

Die deutschen Volleyballerinnen sind fast am Ziel. Mit einem Sieg im Finale am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die Türkei in Apeldoorn qualifiziert sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski erstmals nach 16 Jahren wieder für Olympische Spiele.