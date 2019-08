EM in Bratislava : Deutsche Volleyballerinnen holen zweiten Sieg

EM in Bratislava

Die deutschen Volleyballerinnen jubeln erneut in Bratislava. Foto: Martin Baumann/TASR.

Bratislava Dank einer kämpferischen Energieleistung bleiben die deutschen Volleyballerinnen bei der Europameisterschaft auf Erfolgskurs.

In einer fast die gesamte Spieldauer über hochspannenden Partie setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski in der slowakischen Hauptstadt Bratislava mit 3:1 (15:25, 25:19, 31:29, 25:18) gegen Spanien durch und ist damit in der Vorrundengruppe D noch ungeschlagen. Ihre Auftaktbegegnung hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen die Schweiz klar mit 3:0 gewonnen.