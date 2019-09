Steinmeiers Motivationsschub : Deutsche Volleyballerinnen im EM-Viertelfinale

Lodz Nach einem unerwarteten Motivationsschub durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sind die deutschen Volleyballerinnen ins EM-Viertelfinale eingezogen.

Mit einem weiteren Sieg am Mittwoch gegen Polen oder Spanien kann der bei der Endrunde weiter ungeschlagene EM-Fünfte von 2017 sogar in den Medaillenkampf eingreifen. Beste deutsche Offensivspielerinnen waren vor 2520 Zuschauern in der Atlas-Arena von Lodz Jennifer Geerties und Louisa Lippmann mit jeweils 15 Punkten.