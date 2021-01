Coronavirus-Pandemie : Deutsche Wasserballer verzichten auf Vier-Nationen-Turnier

Warendorf Wenige Wochen vor der Olympia-Qualifikation verzichtet die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft wegen der aktuellen Corona-Lage auf ein Vier-Nationen-Turnier in Montenegro.

„Wir sind äußerst besorgt über die Corona-Entwicklungen und müssen in der besonderen Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Nationalmannschaften jegliche Reise in ein ausländisches Risikogebiet sehr sorgsam prüfen. Nicht nur wegen der gesundheitlichen Gefahren, sondern ebenso wegen zahlreicher logistischer Probleme, unklarer Quarantänebedingungen und Rückreiseoptionen im Falle von positiven Fällen“, sagte Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen.

Das Nationalteam, das gerade in Warendorf trainiert und dort am Dienstag das erste Länderspiel seit zehn Monaten absolviert, wird stattdessen ebenfalls in Warendorf vom 26. Januar an ein weiteres Trainingslager abhalten.