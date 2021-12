Darts-WM : Deutscher Tag in London: Chancen für Hempel und Clemens

London Vor der heißen Phase der Darts-WM ist Deutschland noch ordentlich in Position. Primus Clemens und Debütant Hempel kämpfen um Tickets für das Achtelfinale.

Strenge Quarantäne-Regeln

Wegen der strengen Quarantäne-Regeln verbrachten die beiden Kumpels und Trainingspartner das Weihnachtsfest in der britischen Hauptstadt. Statt auf Weihnachtsgans und Geschenke richtete sich der Fokus schnell wieder auf die WM im Norden Londons. „Es ist nicht das, was man sich natürlich wünscht, wenn der Sohn in der Heimat ist und mit der ganzen Familie Weihnachten feiert und man sich selbst maximal per Facetime zuschalten darf“, sagte Hempel der Deutschen Presse-Agentur mit einem Schuss Wehmut.