Team-WM in Salzburg : Deutsches Darts-Duo mit Premiere - Van Gerwen besiegt

Team-WM in Salzburg

Salzburg Die beiden Darts-Profis Hopp und Clemens sorgen für den bisher größten deutschen Erfolg bei der Team-WM. Nach dem Sieg über die Niederlande mit Michael van Gerwen ist nun der ganz große Triumph in Salzburg möglich.

Gabriel Clemens und Max Hopp haben bei der Team-WM in Salzburg die Niederlande mit Primus Michael van Gerwen niedergerungen und dürfen nun auf den größten Coup der deutschen Darts-Geschichte hoffen.

Clemens hatte das wichtige erste Einzel mit 4:3 gegen Noppert gewonnen, bevor Hopp dem trotz einer Rückenverletzung spielenden van Gerwen deutlich mit 1:4 unterlag. Das entscheidende Doppel gewann dann Deutschland ganz knapp mit 4:3. Es ist der erste deutsche Halbfinal-Einzug in der Geschichte des Wettbewerbs. „Das ist unglaublich. Ich bin so stolz auf Gabriel“, sagte der „The Maximiser“ genannte Hopp.

Clemens nutzte im Doppel erst den sechsten Wurf zur Entscheidung, zuvor hatte Hopp seine drei Würfe vergeben. „Wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen“, sagte Clemens, der in diesem Jahr erstmals bei der Team-WM für Deutschland an den Start geht. Hopp war unter anderem mit Martin Schindler schon häufiger am Start.