Turnier in Houston : Deutsches Doppel bei Tischtennis-WM im Viertelfinale

Houston Dem deutschen Doppel Benedikt Duda und Dang Qiu fehlt bei der Tischtennis-WM in Houston nur noch ein Sieg zur Bronzemedaille.

Gegner in der Runde der besten Acht sind am Samstag allerdings die beiden topgesetzten Lin Gaoyuan und Liang Jingkun aus China. „Sie sind der klare Favorit“, sagte der 25 Jahre alte Düsseldorfer Qiu. Schon Timo Boll und Patrick Franziska waren am Donnerstag an dem chinesischen Duo Wang Chuqin und Fan Zhendong gescheitert. Ein dritter Platz wird bei einer Tischtennis-WM nicht ausgespielt. Wer das Halbfinale erreicht, hat eine Medaille sicher.