Paralympics in Paris Deutsches Gold im Tischtennis - Sprintstar disqualifiziert

Einmal gibt es Gold, viermal Silber sowie zwei Bronzemedaillen - und einen großen Aufreger: Der vorletzte Paralympics-Tag in Paris hatte es noch einmal in sich. Sandra Mikolaschek holte im Tischtennis das zehnte Gold für den Deutschen Behindertensportverband. Im Finale bezwang die 27-Jährige die Serbin Borislava Peric-Rankovic mit 3:1. „Ich bin eigentlich nicht so gerne der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Ich habe es aber trotzdem genossen“, sagte Mikolaschek nach ihrem Triumph.