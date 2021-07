Olympia : Deutsches Judo-Team holt Bronze im Mixed-Wettbewerb

Tokio Das deutsche Judo-Team sichert sich im kleinen Mixed-Finale gegen die Niederlande seine dritte Olympia-Medaille in Tokio.

Es war der erhoffte krönende Abschluss. Die deutschen Judokas haben bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio Bronze gewonnen. In einem der beiden kleinen Finals besiegten sie am Samstag die Niederlande mit 4:2.