Differenzen mit DRV-Führung Deutsches Rugby-Nationalteam streikt vor Länderspiel FOTO: Jürgen Keßler

Fast die ganze deutsche 15er Rugby-Nationalmannschaft streikt und will nicht zum Länderspiel gegen Chile am Samstag in Offenbach antreten. Grund sind Auseinandersetzungen mit der Führung des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV). dpa