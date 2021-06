Trotz Bestleistung : Deutsches Synchronschwimm-Duett verpasst Olympia-Teilnahme

Barcelona Die Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer haben trotz einer Bestleistung knapp das ersehnte Olympia-Ticket verpasst.

Zuletzt war Deutschland 1992 in dieser Sportart bei Olympia vertreten. So nah dran wie in diesem Jahr war der Deutsche Schwimm-Verband schon lange nicht mehr. Nach dem ersten Tag der Duett-Konkurrenz lag das DSV-Duett noch auf Rang neun und durfte mehr denn je auf eine Erfüllung seines olympischen Traumes hoffen. In der Technischen Kür (82,7951) und im Vorkampf der Freien Kür (82,8332) holten sie dabei jeweils sogar mehr Punkte als zuletzt bei der EM.