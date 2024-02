Weltmeisterschaft in Südkorea Deutsches Tischtennis-Team schafft Olympia-Qualifikation

Bei der WM in Busan will das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf erneut eine Medaille gewinnen. 2022 in Chengdu und 2018 in Halmstad verloren die Deutschen jeweils das Finale gegen China. Auf den großen Favoriten können Ovtcharov und Co. auch diesmal frühestens im Endspiel treffen.