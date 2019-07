Paradeboot : Deutschland-Achter startet mit Sieg ins Weltcup-Finale

Ist mit einem Sieg ins Weltcup-Finale gestartet: Der deutsche Ruder-Achter Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Press.

Rotterdam Der Deutschland-Achter ist trotz widriger Umstände erfolgreich in das Weltcup-Finale gestartet. Mit einem Sieg im Vorlauf der Regatta auf der Willem-Alexander Baan in Rotterdam zog das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) direkt in den Endlauf ein.

Auch das mehrstündige Warten auf den Start nach einem Gewitter und der veränderte Wettkampfmodus brachten das Team um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) nicht aus der Ruhe.

Aufgrund der problematischen Windbedingungen waren die Rennen als Zeitfahren ausgetragen worden, wobei die Boote in einem Abstand von 30 Sekunden auf derselben Bahn starteten. Im Kampf gegen die Uhr sicherten sich die Weltmeister den Sieg vor Australien und den Niederlanden.