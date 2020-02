Coronavirus : Deutschland-Achter verlegt Trainingslager

Der Deutschland-Achter trainiert in Portugal statt in Italien. Foto: Detlev Seyb/dpa.

Lago Azul Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien hat der Deutschland-Achter sein geplantes Trainingslager nach Portugal verlegt.

Die Athleten des Paradebootes des Deutschen Ruderverbandes (DRV) werden nicht wie geplant in Garivate in der Lombardei trainieren, wie Bundestrainer Uwe Bender und die Verantwortlichen entschieden. Stattdessen reist das Team vom 6. bis 23. März nach Lago Azul in Portugal.