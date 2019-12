Gegen Frankreich : Deutschland scheidet bei Starcraft 2 Nation Wars aus

ShoWTimE hat zwei seiner drei Spiele im Match gegen Frankreich bei den Starcraft 2 Nation Wars verloren. Foto: Carlton Beener/Blizzard Entertainment/dpa.

Paris Deutschland ist in den Starcraft 2 Nation Wars im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen Frankreich stand es am Ende 4:1. Damit kann das Team nicht an der Offline-Phase des Turniers teilnehmen.

Als Einziger konnte Tobias „ShoWTimE“ Sieber (25) sein Spiel der Best-of-Seven-Serie gewinnen. Der Protoss-Spieler besiegte Théo „PtitDrogo“ Freydière, der ebenfalls Protoss spielt. Die beiden anderen deutschen Spieler Julian „Lambo“ Brosig (24, Zerg) und Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat (22, Terraner), verloren ihre Partien.

Das Match nach Hause brachte Clément „Clem“ Desplanches (17): Der Terraner-Spieler besiegte ShoWTimE zweimal in Folge und erreichte so den 4:1-Endstand.