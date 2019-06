FIH Pro League : Deutschlands Hockey-Herren bezwingen Weltmeister Belgien

Antwerpen Deutschlands Herren haben in der FIH Pro League nach Olympiasieger Argentinien auch Weltmeister Belgien bezwungen.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann in Antwerpen bei Tabellenführer Belgien mit 4:3 im Penaltyschießen, nachdem es nach Ende der regulären Spielzeit 4:4 gestanden hatte. Zuvor hatten die Deutschen am 22. Mai in Krefeld die Argentinier ebenfalls im Penaltyschießen mit 6:5 besiegt.