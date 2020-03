Mit MoAuba und MegaBit : DFB richtet Charity-Turnier auf eFootball-Plattform aus

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund richtet in der Zwangspause wegen der Corona-Krise ein virtuelles Charity-Turnier auf seiner neuen eFootball-Plattform aus. „Weil der Ball aktuell nicht auf dem grünen Rasen rollen kann, kommt er ins Wohnzimmer“, teilte der DFB in Frankfurt/Main mit.

Unter dem Motto #WePlayAtHome treten eNationalspieler, Hobby-Gamer, Fußball-Profis sowie Entertainment- und Youtube-Stars auf der Konsole gegeneinander an, um Geld für den guten Zweck zu erspielen.

Mit dabei sein werden unter anderem FIFA-19-Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous und der deutsche Einzel-Meister in FIFA 20, Michael „MegaBit“ Bittner. Nach DFB-Angaben können sich User unter www.dfb-efootball.de an anmelden, um sich für das Charity-Turnier mit prominent besetzten Teams am 23. April zu qualifizieren.